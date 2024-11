Campanile, restauro al via. Il ponteggio tocca il cielo: "Fine lavori nel 2025"

Stanno allestendo il ponteggio, fin lassù. E anche quello rappresenta un po’ un’opera d’arte. Porta la firma del professor Claudio Modena. "E’ un luminare, si tratta di una struttura molto complessa. Il ponteggio è stato studiato ad hoc per il campanile. La cattedrale, il campanile. Siamo al cospetto di una ’materia’ unica, il cantiere deve prendere in considerazione, partire e avanzare proprio tenendo sempre presente questa unicità", a parlare è l’architetto Massimo Cavallin, dirigente comunale del servizio Pnrr e progetti complessi del Comune di Ferrara. E’ lui il responsabile unico di progetto (Rup) per il restauro del campanile (il Comune è la stazione appaltante). Fine lavori, al netto di imprevisti, il 2025. Per l’opera nel piatto ci sono due milioni di euro provenienti dal ministero della Cultura attraverso il segretariato regionale. Progettista del restauro è l’architetto Benedetta Caglioti, assieme al professor Claudio Modena. Esecutore l’impresa di restauro Leonardo srl ("Rappresenta il fiore all’occhiello in questo settore a livello nazionale", precisa Cavallin), responsabile anche del restauro all’interno. Il ponteggio sul campanile per avviare gli interventi di consolidamento statico e la messa in sicurezza del materiale lapideo esterno, oggetto del restauro. Il Comune è l’ente capofila del progetto che coinvolge il ministero, la Sopritendenza e il capitolo della cattedrale.

Un’opera molto impegnativa

"Ci troviamo al cospetto di capolavori, di grandi maestri del passato"

Quali?

"Solo per fare un esempio, la prima fascia della struttura è di Leon Battista Alberti, una delle figure artistiche più poliedriche del Rinascimento. Siamo nel Quattrocento. La Cattedrale poi reca impressi i segni delle varie epoche storiche attraversate dalla città, tanti i cambiamenti che si sono verificati nei secoli"

Il progetto?

"Stiamo parlando di un lavoro che ha richiesto due anni. Con una serie di analisi di laboratorio. Si tratta di una materia unica come dicevo ed anche il successivo lavoro che ci aspetta si articolerà in una serie di fasi. Una volta completato il ponteggio procederemo con studi successivi grazie a quello che abbiamo definito il ’Cantiere della conoscenza’"

Che cos’è?

"A mano a mano che si procede si aggiorna il modello tridimensionale del campanile, un modello virtuale. L’aggiornamento avverrà attraverso lo studio e il continuo confronto tra la Soprintendenza e gli specialisti. Si procede con prove di restauro e analisi di laboratorio".

Non c’è solo il campanile

"No, l’istituto centrale restauro (Icr) si occuperà del protiro della facciata, si tratta di un lavoro di analisi e studio. Per questa voce il finanziamento è di 500mila euro"

Poi ci sono le facciate laterali

"Sì, in questo caso lo stanziamento è di 5 milioni e 200mila euro. Si tratta di importanti lavori per l’intervento conservativo e di consolidamento sulle facciate laterali (quella su piazza Trento e Trieste e quella su via Adelardi), interventi anche questi decisi assieme alla Soprintendenza. Il progetto è stato completato a inizio agosto, è curato dallo studio dell’ingegnar Nicola Berlucchi di Brescia, vincitore della gara. I lavori dovrebbero partire subito dopo la metà del 2025, indicativamente dopo l’estate. Non ci sarà quindi alcun impatto sugli eventi che verranno programmati prima di quel periodo"

Qual è la cifra complessiva?

"Parliamo di 7milioni e 700mila euro, questo il finanziamento per la Cattedrale previsto nella legge programma interventi di conservazione inserita nella Finanziaria del 2016".