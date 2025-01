Centro Bihac, sicurezza in campo con le telecamere

Un impegno per lo sport che incorona il Centro Sportivo Bihac di Bondeno come perno trainante delle attività. Impianti coperti e scoperti, campi di gara che sono un’eccellenza. E adesso arrivano le novità, tra cui le telecamere di videosorveglianza. E’ stato approvato nello scorso bilancio il ‘Progetto di Adeguamento’. Un investimento di 625.000 euro per il futuro dello sport locale. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è finanziato attraverso il Fondo Sport e Periferie 2023. L’obiettivo è migliorare le strutture sportive e a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per gli atleti e gli utenti. I dettagli del progetto.

L’efficientamento energetico degli spogliatoi esistenti dell’ hockey per 102.198,92 euro, la realizzazione di nuovi spogliatoi per atleti per 188.867,40 euro, il rifacimento dei camminamenti nell’area esterna per 26.500,00 euro, l’impianto di videosorveglianza per 22.500,00 euro, l’ Illuminazione del campo hockey per 114.400,00 euro. Il totale dei lavori ammonta a 454.466,32 euro, a cui si aggiungono 18.178,65 euro per oneri di sicurezza, portando il totale a 472.644,97 euro. L’importo finale del progetto, raggiunge quindi i 625.000 euro. Dal ‘libro dei conti’ ovvero dal bilancio comunale, si apprende che il finanziamento del progetto è così suddiviso: 418.750 euro sono provenienti da un contributo statale del Bando Sport e Periferie, altri 200.000 euro invece, arrivano tramite un mutuo da assumere con il Credito Sportivo, accedendo al bando "Sport Missione Comune 2024", altri 6.250 euro vengono ‘pescati’ con avanzo di bilancio. Inoltre, sono già stati impegnati 50.267,60 euro per le spese professionali relative alla progettazione esecutiva e alla coordinazione della sicurezza. "L’approvazione di questo progetto – aveva detto il sindaco Simone Saletti - rappresenta un passo significativo per il Comune di Bondeno, che si impegna a migliorare le infrastrutture sportive locali, promuovendo così l’attività fisica e il benessere della comunità".

Claudia Fortini