Concorso di narrativa e poesia

‘La Natura è madre. Parole e pensieri per l’ambiente’. È questo il tema della ventiquattresima edizione del Concorso Laghese di Narrativa e Poesia, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Lagosanto, Biblioteca comunale e Le Pagine Cooperativa sociale. In questi giorni sono stati pubblicati i due bandi: uno rivolto agli adulti di tutto il territorio nazionale, l’altro agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado dell’Emilia Romagna. Il Concorso si articola in due sezioni: sezione narrativa in lingua italiana; Sezione Poesia in lingua italiana. I testi devono essere inediti, non devono essere risultati vincitori in altri concorsi letterari e devono essere dattiloscritti.

Per il bando dedicato agli adulti, gli elaborati devono essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected]