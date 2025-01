Concorso fotografico sull’acqua: "Così si racconta il Delta del Po"

"H20 La natura dell’acqua". È questo il tema del concorso fotografico internazionale, organizzato e promosso dalle Riserve di Biosfera Unesco Appennino Tosco-Emiliano, Delta del Po e Po Grande, con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Un’iniziativa che vedrà fotografia naturalistica non solo come forma d’arte, ma anche strumento per raccontare, immortalare e sensibilizzare sul rapporto tra l’uomo, il territorio, il cambiamento climatico e l’acqua.

L’adesione al concorso, aperto a fotografi professionisti e non, è libera e gratuita. Fino al 30 marzo prossimo sarà possibile partecipare caricando le proprie foto in differenti categorie (uomo e acqua, natura e acqua, cambiamento climatico e acqua) e votare. Per iscrizioni e votazioni, è necessario andare sul sito web dedicato: https://www.mabphoto.it/.

In primavera, dopo che la giuria avrà decretato i vincitori, gli scatti selezionati entreranno a far parte di una mostra itinerante che porterà a divulgare il programma Mab, ed eventi culturali collegati per la diffusione della conoscenza del valore dell’acqua e della mission delle Riserve della Biosfera.

"L’acqua – evidenzia la presidente dell’Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna, Aida Morelli - è il cuore pulsante del Delta del Po: una risorsa che nutre, la comunità".