Controlli della polizia locale. Multe per seimila euro

COMACCHIO

Violazioni sono state rilevate dalla polizia locale di Comacchio, durante i controlli per garantire una maggior sicurezza stradale che sono stati effettuati nelle giornate del 22 e 23 agosto. Tre i casi di particolare gravità accertati di cui viene dato conto e che hanno comportato anche sanzioni per un importo totale di poco inferiore a 6mila euro.

Ma andiamo con ordine. Durante un controllo stradale, nel pomeriggio di giovedì scorso, un cittadino di origini straniere stava transitando in viale Leopardi a Lido degli Estensi alla guida di un veicolo. Il mezzo, però, era già stato sottoposto a sequestro amministrativo dalla polizia stradale di Bologna, in quanto era risultato privo della necessaria copertura assicurativa. Gli agenti della Locale di Comacchio, dunque, hanno sanzionato l’automobilista con una multa di 1.984 euro, proprio perché stava circolando con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Non solo. Il mezzo è stato nuovamente posto sotto sequestro e affidato al custode autorizzato, per la successiva alienazione a suo favore, e il conducente è stato anche segnalato alla Prefettura di Ferrara per la revoca della patente. Nella mattinata del 23 agosto, sempre nel corso dei servizi di pattuglia, un cittadino straniero veniva sanzionato, in quanto circolava con veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale. Dagli accertamenti in banca dati effettuati dalla Polizia locale di Comacchio, è emerso che sul mezzo pendeva un fermo fiscale dell’Agenzia delle Entrate per un debito di oltre 3 milioni di euro. Anche in questo caso il conducente è stato sanzionato per un importo di 1.984 euro.

Nella stessa mattinata, una coppia residente nel Comacchiese è stata sorpresa a circolare senza la necessaria assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Dai controlli successivi svolti dagli agenti, è emerso che il proprietario dell’automobile aveva acquistato la polizza su un sito Internet intermediario di una nota compagnia assicurativa: la polizza trasmessa on-line, però, non risultava inserita in banca dati. Il mezzo è stato comunque sequestrato, in quanto era privo di assicurazione e il conducente è stato sanzionato per 1.984 euro. La Polizia locale, nella circostanza, ha invitato iò proprietario del veicolo a chiedere le dovute spiegazioni all’intermediario della compagnia assicurativa e, eventualmente, a sporgere formale denuncia per l’ipotesi di truffa. Per ottenere il dissequestro del veicolo, dovrà, in ogni caso, essere attivata una polizza valida. Dunque, sono state diversi i provvedimenti assunti in soli due giorni da parte della Polizia locale di Comacchio, volti alla massima tutela della sicurezza stradale sul territorio.

Valerio Franzoni