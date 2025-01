Coronavirus Ferrara 11 aprile, un'altra vittima ad Argenta

Ferrara, 11 aprile 2020 – E’ un’altra donna la vittima del virus. Aveva 82 anni, di Argenta, dove era stata anche ricoverata giusto un mese fa. La donna, fa sapere l’azienda sanitaria, aveva patologie pregresse. Si tratta della vittima numero 64 nel nostro territorio per Coronavirus, e il nono decesso che ha coinvolto Argenta (con sei residenti, due ospiti della casa residenziale “La Fiorana”, e un ospite della casa residenziale “Manica”).

Gli altri dati a Ferrara. Sono 15, nelle ultime ore, le persone Covid positive o sospette ricoverate nel Ferrarese, tra ricoveri in ospedale positivi e sospetti. Il dato è riferito a ieri, è nello specifico di 7 ricoveri fra Cona e 8 al Delta(di cui uno riferito a un paziente residente fuori Provincia).

Tamponi positivi. Sono invece dodici i tamponi risultati positivi, refertati ieri per l’intera provincia di Ferrara (il dato è relativo alla giornata di ieri). Risultano invece 214 i tamponi in attesa di esito nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore, sono 10 le persone in isolamento domiciliare, poiché sono state a contatto con una persona Covid positiva (o che rientrano dall’estero) ma che non hanno ancora fatto il tampone e non hanno sintomi, mentre sei sono quelle in sorveglianza telefonica. Ammontano a 60 i pazienti usciti dall’isolamento domiciliare o dalla sorveglianza (il dato è riferito a ieri), mentre sono 6 i pazienti Covid dimessi dall’ospedale di Cona o usciti dall’isolamento domiciliare e sorveglianza ieri (il dato complessivo, di 96 persone dall’inizio dell’epidemia, è escluso però il numero di dimessi degli ospedali Usl, i cui dati sono ancora in compilazione).

I dati dalla Regione. Si registrano 84 nuovi decessi: 47 uomini e 37 donne. Sono 19.635 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 507 in più rispetto a ieri. E hanno raggiunto quota 91.759 i test effettuati, 5.875 in più. Questi sono i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, 8.567 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (191 in più rispetto a ieri). 341 le persone ricoverate in terapia intensiva: otto in meno di ieri. E diminuiscono anche i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, negli altri reparti Covid (- 66).