Dall’auto spunta la merce rubata. Denunciato per ricettazione

Guanti, dischi per flessibili, fascette e molto altro. Un intero ’carico’ rubato alcuni giorni prima e ritrovato dai carabinieri. Il blitz è scattato domenica notte quando una pattuglia della Stazione di Porto Garibaldi ha controllato sulla Romea un furgone con targa rumena che trainava con un carrello una autovettura destinata alla esportazione con a bordo cinque persone dirette in Romania. I militari hanno deciso di approfondire perquisendo il mezzo stipato di borse e scatoloni. Sotto il peso dei bagagli hanno rinvenuto alcuni involucri in cellophane contenenti materiali che sono subito balzati agli occhi: dischi per flessibili, fascette in plastica, guanti da lavoro ed altri utensili.

Proprio alcuni giorni prima infatti erano intervenuti in una grossa rivendita di materiali per il giardinaggio della zona artigianale di san Giuseppe saccheggiato durante la notte da alcuni malviventi che erano riusciti ad entrare tramite la forzatura di una inferriata e a mettere fuori uso il sistema d’allarme. L’autista del furgone è stato quindi denunciato per ricettazione mentre continuano le indagini per risalire agli autori del furto.