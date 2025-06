Distrofia, in città torna ad aprire la sede Uildm

Si è ricostituita a Ferrara, dopo anni di assenza la sezione Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare), chiusa nel 1997, che avrà sede legale nella Cittadella di San Rocco. L’assemblea dei soci ha nominato presidente, Claudio Benvenuti e vice Cecilia Sorpilli (foto), che così commentano: "Sul nostro territorio torna così un presidio fondamentale per i pazienti affetti da patologie neuromuscolari. C’era un vuoto importante nell’assistenza e nel supporto a persone con distrofia muscolare e malattie affini. Si restituisce alla città un punto di riferimento per queste fragilità", che nelle varie forme colpisce l’1% della popolazione. Certa è già la collaborazione con alcuni specialisti della neurologia, come Elisabetta Sette e Riccardo De Gennaro, che hanno comunicato la loro vicinanza all’associazione. Tra gli obiettivi, un censimento che oggi non c’è. La nuova sede è in Corso Giovecca 203, nei locali condivisi con altre associazioni all’interno della struttura Anmic. "Riaprire dopo tanti anni è un’impresa che richiede tempo, dedizione e collaborazione – aggiungono Benvenuti e Sorpilli– ma siamo determinati a mettere in atto azioni per raggiungere il maggior numero possibile di pazienti e dei loro caregiver, per promuovere la sensibilizzazione sulle malattie neuromuscolari e avviare una stretta collaborazione con l’ambito sanitario per la creazione di protocolli condivisi. Vogliamo garantire un accompagnamento di qualità e completo per ogni paziente, affinché non debba più rivolgersi a strutture fuori città o fuori regione per ricevere l’assistenza di cui ha bisogno".