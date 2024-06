Due concerti in Certosa

In occasione della Notte Rosa, la Certosa si prepara ad accogliere gli amanti della musica con due nuovi suggestivi concerti. Il primo appuntamento in attesa della Notte Rosa – divenuto sold out in poco tempo – è in arrivo domani alle 20.30 con un’esecuzione intima ed emozionate dei ‘Carmina Burana’ di Carl Orff (1895-1982) a cura del Conservatorio Frescobaldi. La versione da camera per soli cori (coro, coro di voci bianche, due pianoforti e percussioni) offrirà al pubblico un’esperienza sonora di grande intensità e fascino, immersa nella magia del tramonto. Sul palcoscenico, allestito nella splendida cornice della Certosa saliranno: il coro filarmonico Rossini di Pesaro diretto da Federico Raffaeli, il coro di voci bianche ‘Le Allegre Note’ di Riccione diretto da Fabio Pecci, il coro del conservatorio Frescobaldi, con la direzione di Manolo da Rold; Fausto Negrelli ai timpani, Fabrizio Benazzi, Alessandro Onorato, Matteo Quarti, Martino Via alle percussioni; Andrea Ambrosini al primo pianoforte, Niu Haiyao al secondo pianoforte; Fabiana Visentin soprano, Luìs Arance Ortega tenore, Wang Weihang baritono; direzione di Federico Cavalieri, Andrea Piergentili, Francesco Zamorani. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 70 minuti e non prevede intervallo.

Domenica 7 luglio alle 6 del mattino, è in programma l’ormai tradizionale Concerto all’Alba, con il recital per pianoforte solista della pianista internazionale Gile Bae. Un’occasione unica per iniziare la giornata con la musica e godersi l’atmosfera suggestiva della Certosa abbracciata dai primi raggi del sole sulle note di Bach, Beethoven e Chopin. Due concerti imperdibili per celebrare la Notte Rosa in un luogo d’arte d’eccezione. Le iniziative sono state realizzate grazie alla sinergia tra Comune di Ferrara, Ferrara Tua, Conservatorio Frescobaldi, Ferrara Musica, Fondazione Teatro Comunale e InFerrara. Si tratterà di momenti imperdibili per poter ascoltare ottima musica in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città.

re. fe.