É morto Giancarlo Chierici

CENTO

Era malato da un po’ di tempo. Non ce l’ha fatta Giancarlo Chierici. Era molto noto a Corporeno, dove aveva ricoperto anche il ruolo di presidente del circolo Anspi, che sotto la sua gestione si era risollevato dopo alcuni problemi avuti negli anni precedenti. Molto conosciuto nel mondo del volontariato. "Era sempre pronto a dare una mano", lo ricorda una concittadina. Anche se la sua malattia aveva rallentato molto la sua possibilità di impegno. Il funerale è previsto per oggi con partenza alle 15.30 da Cento per raggiungere Corporeno.