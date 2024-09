Ecco chi ci sarà oggi in scena

La visionaria narrativa di Ludovico Ariosto ispirò l’eclettico giurista ferrarese Grazio Braccioli, che ne scrisse il libretto d’opera con musica di Giovanni Alberto Ristori. L’opera debuttò il 9 novembre 1713. Nel dicembre del 1714 Antonio Vivaldi, impresario al Teatro Sant’Angelo di Venezia, entrò in contatto con questo lavoro, prendendo parte attiva alla ripresa del dramma per musica Orlando furioso. Vivaldi intervenne sulla partitura con molta musica propria, dando vita a una versione che avrà notevole circolazione sui palcoscenici d’Europa.

In scena a Bayreuth ci saranno Yuriy Mynenko (Orlando), Giuseppina Bridelli (Alcina), Arianna Venditelli (Angelica), Sonja Runje (Bradamante), Tim Mead (Ruggiero), Ray Chenez (Medoro) e José Coca Loza (Astolfo). Il Pomo d’Oro, ensemble specializzato in interpretazioni di opere liriche e brani strumentali del periodo barocco e classico e che vanta musicisti rinomati tra gli artisti di spicco nel campo della prassi esecutiva storica, sarà diretto da Francesco Corti Musical (anche al cembalo), il Coro Accademia dello Spirito Santo diretto da Francesco Pinamonti per la regia di Marco Bellussi. Ideazione e regia video di Fabio Massimo Iaquone, scene di Matteo Paoletti Franzato, costumi di Elisa Cobello, luci di Marco Cazzola.