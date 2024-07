Elezioni comunali, Fd’I analizza il voto

Domani sera si terrà ad Argenta (Aula magna CSV, Via Circonvallazione 21) un incontro pubblico promosso dal coordinamento locale di Fratelli d’Italia (con la presenza del senatore Alberto Balboni), con l’obbiettivo di analizzare il risultato delle recenti elezioni. Ad Argenta, alle scorse europee un elettore su tre ha votato Fratelli d’Italia. Un risultato -questo- superiore di ben il 5,2% rispetto al dato regionale (pari al 28%) e del 4,3% rispetto al dato nazionale (pari al 28.9%). "Pur in un territorio dominato da sempre dalla sinistra – sottolinea il senatore Balboni –, Fratelli d’Italia ottiene quindi un successo senza precedenti, che premia il lavoro del Circolo più organizzato e con più iscritti dell’intera Federazione provinciale. Alle comunali, Fratelli d’Italia ha ottenuto il 19,13% dei voti e due consiglieri comunali: Nicola Fanini e Cinzia Gaiani. Le ragioni della sconfitta, seppur di misura, saranno approfondite nel corso dell’incontro, durante il quale verranno anche rese note vicende sconcertanti avvenute durante la campagna elettorale e di cui si sono resi purtroppo responsabili alcuni pseudo-esponenti del centrodestra, ormai per fortuna diventati soltanto ex".