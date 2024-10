Elezioni regionali, l’ex vicesindaco in corsa con De Pascale

Denis Fantinuoli annuncia la propria candidatura al Consiglio regionale nella lista civica "Civici, con De Pascale Presidente" per la circoscrizione elettorale di Ferrara. Dunque, l’ex vicesindaco di Comacchio per due mandati dal 2012 al 2020 (anno in cui ha assunto anche il ruolo di primo cittadino facente funzione, dopo l’elezione di Marco Fabbri al Consiglio regionale, in attesa delle nuove consultazioni della città lagunare) Fantinuoli ha deciso di mettersi in gioco e accettare la proposta di far parte della lista civica a sostegno della corsa di Michele De Pascale a presidente della Regione Emilia-Romagna alle elezioni del 17-18 novembre. E in una nota spiega le motivazioni: "Durante l’incarico di vicesindaco del Comune di Comacchio – afferma Denis Fantinuoli -, ho avuto il piacere di conoscere e collaborare con Michele, già a partire dall’anno 2013 quando ricopriva la carica di assessore nel Comune di Cervia e, successivamente, come sindaco di Ravenna. La serietà e la coerenza sono le caratteristiche che più ho apprezzato durante le relazioni tra Amministrazioni e, quando mi ha chiesto di far parte della sua squadra, come candidato al Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna, nella lista civica ’Civici, con De Pascale Presidente’ ho accettato con profondo entusiasmo. L’attuale momento storico, caratterizzato da emergenze che evidenziano l’estrema fragilità del tessuto economico-occupazionale dell’intera Provincia di Ferrara, ha bisogno di interventi concreti che sono la base del programma elettorale".