Il rientro a scuola si avvicina, ma a Ferrara, come da tradizione, c’è ancora spazio per tanto divertimento con Estate Bambini e Festebà. Ad aprire il calendario degli appuntamenti per bambini e famiglie sarà il Festival di teatro per ragazzi Festebà, che dal 2 al 7 settembre porterà in scena alla Sala Estense, cinque diversi spettacoli di altrettante compagnie teatrali nazionali. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, si aggiungerà poi il ricchissimo programma di giochi, spettacoli e laboratori di Estate Bambini, tutti a partecipazione gratuita, all’interno della cornice verde di parco Massari. Tutte le iniziative sono promosse dal Comune e organizzate dal Consorzio Res-Riunite Esperienze Sociali (che comprende le cooperative Cidas, Il Germoglio, Girogirotondo e Serena) e dall’associazione Circi-Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell’Infanzia.

Il programma è stato presentato dall’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli. "Siamo giunti – ha sottolineato Scaramagli – alla 30esima edizione di Estate Bambini che si rinnova con una nuova identità grafica e che si conferma nella finalità di promuovere sul territorio della nostra città una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza sempre più attenta alle nuove sfide educative. Estate Bambini è ormai un punto di riferimento per i bambini e i ragazzi, ma anche per le loro famiglie grazie alle numerose iniziative di carattere ludico-ricreativo e di sostegno delle funzioni genitoriali mirate a promuovere il benessere, l’inclusione e la solidarietà all’interno della comunità. Ringrazio Consorzio Res, Circi, tutti i dirigenti e gli organizzatori – ha concluso l’assessore – perché ancora una volta hanno messo a disposizione dei nostri piccoli cittadini e delle loro famiglie la loro competenza e professionalità". Il ricco programma di attività al Parco Massari si aprirà venerdì 6 settembre alle 17, per poi proseguire con la ‘notte bianca’ con due spettacoli serali fino alle 23.Si ripartirà sabato dalle 16.30 alle 20 con mille proposte di laboratori e giochi e infine domenica dalle 16.30 alle 22 circa, con la chiusura affidata allo spettacolo di Silvano Antonelli ‘Perché’. Nel parco ci saranno anche due aree attrezzate per il gioco, anche con giostre un po’ speciali. Tra le iniziative particolari, nel pomeriggio di sabato, l’azione collettiva per piccoli e grandi che avranno a disposizione un grande telo da colorare con schizzi e spruzzi e la parata della marching band domenica alle 17,45 e alle 19. Per accogliere al meglio il pubblico di Estate Bambini il parco Massari sarà suddiviso in diverse aree tematiche che lo faranno diventare una vera e propria arena naturale dedicata alle attività per bambini e famiglie, con laboratori artistici e manuali, aree di gioco libero, attività creative, zone ristoro, spettacoli e proposte di letture e ascolto in mezzo alla natura.