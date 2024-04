Finge di avere un’arma e si fa consegnare le sigarette, arrestato

LIDO DELLE NAZIONI

È stato rapidamente individuato e arrestato dai carabinieri, l’autore della rapina in una tabaccheria a Lido delle Nazioni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Una volta entrato nel negozio, l’uomo si è diretto al bancone e, fingendo di avere un’arma nella tasca della sua giacca, ha minacciato la titolare per farsi consegnare alcuni accendini e una stecca di sigarette. La proprietaria della tabaccheria ha consegnato al cinquantasettenne quanto richiesto, ma proprio in quel momento sono entrati alcuni clienti che hanno messo in fuga l’uomo, riuscendo anche a strappargli di mano la confezione di sigarette. Prima di allontanarsi in sella ad una bicicletta, l’uomo ha minacciato tutti i presenti che sarebbe tornato per fargliela pagare. Immediatamente, il fatto è stato segnalato ai carabinieri della Compagnia di Comacchio che hanno inviato sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile. I militari, dopo aver raccolto una descrizione del malvivente, si sono subito messi sulle sue tracce e lo hanno trovato in Piazza Italia. Il cinquantasettenne, con precedenti, è stato perquisito: addosso gli sono stati trovati gli accendini che si era fatto consegnare dalla proprietaria della tabaccheria, oltre a due magliette di squadre di calcio che, probabilmente, aveva nel frattempo rubato in un bazar poco distante. Gli uomini dell’Arma, successivamente, hanno portato l’uomo al Comando dei carabinieri della Compagnia di Comacchio, e l’hanno arrestato per rapina e furto. Al termine delle formalità, su disposizione della Procura di Ferrara, l’indagato è stato trattenuto in camera di sicurezza; nel pomeriggio di ieri, il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto rinviando l’udienza per il giudizio.

v.f.