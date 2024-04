Fri-el Green House, ecco che cosa serve

Fri-el Green House azienda dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori del gruppo FRI-EL, ricerca una figura di trattamentista e una figura da inserire in ufficio tecnico della sicurezza. Nella prima i requisiti richiesti sono il possesso di un diploma da perito agrario, oltre un patentino abilitazione per l’uso dei prodotti fitosanitari, una buona capacità di collaborazione, massima precisione, predisposizione a lavorare in gruppo. Necessario anche una massima disponibilità per lavorare in orario serale. Il tipo di lavoro è full time da lunedì a sabato. Nella seconda ricerca necessario un titolo di studio in ambito alimentare, agronomico e ingegneristico, buona conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime capacità di lavoro in gruppo buona organizzazione e puntualità. Livello di inquadramento da definire in base all’esperienza. Il tipo di lavoro full time da lunedì a venerdì. La sede è a Ostellato.