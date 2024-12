Gli anni ’60 ritornano con i triumviri del jazz

Se il jazz americano aveva i suoi triumviri – Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach –, gli eredi italiani di quella maniera, i secondi triumviri, non sono certo da meno. È proprio con il concerto The Triumvirate che il Gruppo dei 10 saluta il dodicesimo mese dell’anno, mettendo, per la prima volta insieme sullo stesso palco (allo Spirito di Vigarano Mainarda), Rossano Sportiello, Ares Tavolazzi ed Ellade Bandini, nell’ambito della rassegna Tutte le Direzioni in Fall 2024: tre personalità musicali diverse, unite dalla stessa sensibilità e dalla grande capacità creativa, per un evento, quello di venerdì 6 dicembre, storico per la musica italiana. La serata, che ha il patrocinio di Associazione stampa Emilia-Romagna, Unione nazionale giornalisti pensionati e Associazione Stampa Ferrara, è l’occasione per rendere omaggio al giornalista ferrarese Marco Gardenghi, scomparso un anno fa, grande cultore di musica jazz e figura di rilievo nazionale nell’ambito sindacale della categoria.

Nel concerto The Triumvirate verrà ricordato nel migliore dei modi: con un’esibizione che a colpi di swing si preannuncia già come unica e irripetibile. Per comprenderlo, basta ripercorrere brevemente la carriera dei tre protagonisti. Rossano Sportiello: pluripremiato pianista, classe 1974, inizia lo studio del pianoforte all’età di nove anni sotto la guida del pianista italiano Carlo Villa e continua fino al suo diploma in pianoforte classico al Conservatorio nel 1996. A 16 anni, suona già nei locali jazz nell’area di Milano, e nel 1992, entra a far parte di uno dei gruppi jazz storici europei Milano Jazz Gang, col quale va in tour in tutta Italia ed Europa fino alla fine del 2000. Nello stesso anno, Rossano incontra il leggendario pianista jazz Barry Harris, che ne diventa mentore e amico. Considerato dai critici internazionali un seguace di Ralph Sutton, Dave McKenna e Barry Harris, l’artista si sente legato anche ad altri grandi maestri quali Fats Waller, Teddy Wilson, Art Tatum, Count Basie, Earl Hines, Ellis Larkins e Bill Evans. Ares Tavolazzi: formatosi al conservatorio Frescobaldi di Ferrara, inizia la sua carriera suonando per Carmen Villani nel gruppo Avengers (esperienza condivisa con il collega, Ellade Bandini). Nel 1969, con Bandini e con il tastierista Vince Tempera, forma il gruppo The Pleasure Machine e comincia a registrare con Guccini e I Giganti. Dal ’73 all’83 suona nel gruppo Area, partecipando a numerose manifestazioni nazionali e internazionali e avvicinandosi, nello stesso periodo, alla musica jazz newyorkese. Nella sua carriera ha suonato con Mina, Eugenio Finardi, Paolo Conte e di nuovo Guccini. Ma possiamo citare anche Max Roach, Phil Woods, Stefano Bollani, Vinicio Capossela e molti altri. Ellade Bandini: amico e consulente del Gruppo dei 10, il batterista è uno degli ultimi baluardi della grande musica italiana. Ha ricevuto la prima batteria come giocattolo all’età di 4 anni e a 17 anni era già nelle sale da ballo e nei night a suonare, condividendo le prime esperienze live con un altro ferrarese, Ares Tavolazzi. Primo musicista a ricevere, nel 2006, il premio Tenco per ‘I suoni della canzone’, Ellade Bandini ha suonato con Guccini, Venditti, Mina, Concato, Bennato, Antonacci, Al Bano, Capossela, De André, Paolo Conte.

L’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, allo Spirito di Vigarano Mainarda, alle 20:30 (cena e a seguire il concerto, ma è possibile venire soltanto per il concerto). Per prenotazioni, tel. 0532436122.