’I mercoledì dell’arte’, secondo incontro dedicato a Kusama

Sarà dedicato a Yayoi Kusama il secondo appuntamento,oggi alle 17, con ’I mercoledì dell’arte’ per bambini, alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42). L’incontro, dedicato a piccoli partecipanti dai 5 ai 10 anni, sarà aperto da una lettura ad alta voce sulla storia e l’arte di Kusama, animata da musica e illustrazioni in movimento, a cui seguirà un laboratorio artistico. I bambini avranno la possibilità di divertirsi a ideare e decorare lo spazio circostante in una vera e propria opera d’arte, in cui protagonisti assoluti saranno i pois dell’artista giapponese. La biblioteca Bassani propone cinque appuntamenti da novembre a maggio per offrire ai bambini la possibilità di giocare con l’arte. La partecipazione all’iniziativa è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare chiamando lo 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it