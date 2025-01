"I rincari ricadono sulla nostra vita"

Nelle parole di Roberto Guidetti un po’ di rassegnazione. "Cosa possiamo dire ormai? Gli aumenti sono sotto gli occhi di tutti, lo vediamo anche quando si va al bar o al ristorante. Nel caso del caffè è vero che ci sono stati dei rincari, ormai fare colazione è un bel costo. Siamo davanti a rincari generalizzati che ricadono anche sulla vita quotidiana. La vita di tutti i giorni è diventata di difficile gestione a livello economico. E’ in difficoltà soprattutto chi è in pensione, ma non è facile nemmeno per chi lavora.

Chi poi usa spesso l’auto, magari per lavoro, deve fare

i conti con il caro-carburanti in certi periodi dell’anno".