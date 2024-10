Il sindaco dopo il blitz di Striscia: "Ponte, a giorni nuovo collaudo"

Il consiglio comunale di Codigoro si è aperto con la spiegazione del sindaco Alice Zanardi riguardo all’intervento dell’inviato di Striscia la Notizia, Moreno Morello, che aveva denunciato, in un servizio su Canale 5, la pericolosità del ponte per raggiungere Eurovo, sorretto da un solo pilone. "In realtà i piloni non sorreggono nulla poiché il ponte bailey sul quale transitano i pesanti automezzi – ha spiegato il primo cittadino – si appoggia direttamente sulle due sponde e non sui piloni come mostrato nel servizio. Attualmente la struttura in ferro è deputata a sostenere un carico fino a 44 tonnellate e negli anni è stata oggetto di diversi collaudi. In via precauzionale abbiamo fatto deviare il traffico su un ponte poco distante e più sicuro. Tra qualche giorno faremo un nuovo collaudo e decideremo come muoverci".

L’assessore al bilancio Graziella Ferretti ha evidenziato una serie di variazioni di bilancio, approvate dalla sola maggioranza col voto contrario delle opposizioni, fra le quali quella adottata d’urgenza per un somma di 16mila euro impiegata per completare la pista ciclabile lungo le vie Rossini, I Maggio e Mascagni, oggetto spesso di critiche accesse da parte della stessa minoranza. Alla domanda di quale errore abbia provocato l’esborso della somma dalle casse comunali del consigliere di opposizione Elisa Piffanelli, l’assessore Samuele Bonazza ha spiegato come la progettista non avesse "tenuto conto di alcune questioni riferite alla catramatura della pista". Il Consiglio si è poi infiammato sull’affermazione di Dario Gabbari che invitava la maggioranza a porre attenzione "alle tante spese alle quali deve aggiungere risorse che potrebbero non esserci nelle casse comunali". Il primo cittadino ha lamentato come siano decisioni del governo che penalizza gli enti locali a vantaggio delle imprese, seguito dal capogruppo Lorenzo Massarenti che ha stigmatizzato la gestione del governo.