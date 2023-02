Impianto agri-voltaico, si parte "E’ stata fissata la compensazione"

BONDENO

C’è attesa per uno dei più importanti di agro-fotovoltaico che sarà realizzato a Santa Bianca di Bondeno. L’iter prosegue e la conferma arriva dal Municipio. Verranno installati pannelli per la produzione di energia verde su un’area di 12 ettari e mezzo, con la previsione di una potenza nominale dell’impianto finito pari a 7 MWp (megawatt di picco). La società che si occuperà della realizzazione e della gestione dell’impianto è la milanese Grv Solar 1 "la cui domanda - confermano dall’amministrazione comunale - è attualmente in fase di istruttoria all’interno degli uffici comunali. Se la riduzione delle emissioni inquinanti e la transizione verde sono le sfide del futuro, Bondeno è in prima fila verso il loro compimento.". "La realizzazione e il funzionamento di un impianto di energia pulita di questa portata, com’è ovvio, porteranno un cambiamento sostanziale nel modo in cui viene utilizzato il territorio – ci tiene a spiegare il sindaco Simone Saletti –. Perciò, concordemente tra le parti, abbiamo fissato il valore economico delle misure compensative: la società dovrà versare, ogni anno, il 2,5% dei ricavi effettivi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta. Bondeno è al centro di investimenti sulla produzione di elettricità ’verde’ – sottolinea –, non solo con questo maxi investimento, ma anche con l’operosità di molti privati cittadini e imprenditori del territorio che scelgono di limitare i consumi e le emissioni autoproducendosi l’energia in casa". La quota compensativa stabilita in accordo fra l’ente e la Grv Solar 1 sarà utilizzata dal Comune per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico o comunque orientati alla sostenibilità ambientale. Potranno ad esempio essere realizzate ulteriori piste ciclabili, nuove aree verdi, oppure potranno venire installate maggiori colonnine di ricarica per le auto elettriche. "Da non tralasciare l’efficientamento degli edifici pubblici – aggiunge l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi –. Potremo installare impianti fotovoltaici sui tetti dei nostri edifici ad oggi sprovvisti dei pannelli, ma potremo anche manutenere il nostro verde pubblico".