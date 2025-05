"Infiltrazioni in via Verga, intervento entro giugno"

Riceviamo e pubblichiamo

"In risposta all’articolo apparso sul vostro quotidiano il 4 maggio scorso, dal titolo ”L’appello da via Verga. Acqua dal tetto e muffa. Un pericolo, intervenite” , riteniamo opportuno fornire ulteriori informazioni. La problematica in questione è ben nota all’azienda scrivente ed

è all’attenzione degli uffici da diverso tempo. Infatti, contrariamente a quanto asserito dai residenti, subito dopo le prime segnalazioni di disagio, Acer ha fatto un accurato sopralluogo , da cui è emersa la necessità di rifare il coperto. Nell’attesa di realizzare l’intervento definitivo, sulla base di apposita programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle relative risorse necessarie, ci si è comunque attivati per contenere il disagio subito dai residenti. Infatti, a settembre 2024 è stato realizzato un primo intervento tampone, in particolare si è provveduto a siliconare la scossalina ed a saldare la guaina staccata. Purtroppo, l’efficacia di tale intervento tampone è stata limitata nel tempo, riproponendo il fenomeno delle infiltrazioni. Consapevoli di ciò, tale importante lavorazione al tetto di via Verga è stata inserita nel piano di manutenzione programmata 2025, e sarà eseguita entro il prossimo mese di giugno. Al termine dell’intervento definitivo, le problematiche lamentate dagli utenti saranno certamente risolte, e le parti comuni del palazzo potranno essere vissute senza alcuna preoccupazione".

Diego Carrara,

direttore di Acer Ferrara