La forza delle donne. Cinque-zero-cinque, parrucchiere alla riscossa

Cinquecentocinque. Oppure, semplicemente, cinque-zero-cinque. "Si può leggere in entrambi i modi". Nonostante, infatti, lavorino sull’apparenza dei clienti, quella delle parrucchiere del ‘Gruppo 505’ è una storia di sostanza. Una storia lunga decenni, che parte negli anni Sessanta e che non vuole terminare. Anzi. La quarta edizione del premio ‘505 la Donna dell’anno’ rappresenterà un momento importante per continuare a farsi conoscere e per mandare un messaggio ai più giovani. O piuttosto, alle più giovani. Ad essere premiata, quest’anno, sarà Tiziana Ferrario, volto di Rai 1 e corrispondente di politica estera a New York. L’appuntamento è per domenica 29 settembre, alle 15.30, nella Sala Estense del Comune, che patrocina l’evento. La giustificazione di questa assegnazione – ovvero che Ferrario "nei suoi libri e interviste fa emergere il tema della difesa dei diritti delle donne" – spiega perfettamente il significato della ricorrenza, ormai, annuale: "il premio – si legge nel comunicato – viene attribuito ogni anno ad una donna che si sia maggiormente distinta nel lavoro come nella vita professionale, sociale a favore delle donne".

Ma il pomeriggio del 29 non consisterà soltanto nell’assegnazione del premio. La cerimonia di consegna sarà preceduta da un talk show presentato dalle organizzatrici dell’incontro di Ferrara, Alberta Balestra e Adriana Valles, presidente del gruppo 505, introdotte dall’editore Roberto Pissimiglia. Durante il talk, ciascuna delle partecipanti testimonierà cosa significhi il lavoro congiunto alla vita femminile. Dialogheranno tra loro Silvia Salvi, imprenditrice di successo nel settore della frutta, che esporta in diversi paesi del mondo; Elisabetta Antonioni, nipote del grande regista Michelangelo Antonioni; Francesca Boari scrittrice e docente di filosofia al Liceo Dosso Dossi di Ferrara e curatrice del libro disponibile in sala ‘Noi prima di noi’, incentrato sull’esperienza delle parrucchiere del Gruppo 505. L’evento si concluderà con un aperitivo al Leon d’Oro, dove il pubblico presente potrà intrattenersi con le professioniste del gruppo 505 e con la vincitrice del premio Tiziana Ferrario.

"Il network è nato sei anni fa – spiega Alberta Balestra –, quando i nostri decenni di lavoro, sommati, davano il numero 505". Da qui, il nome del gruppo. "Siamo tutte parrucchiere e ci conosciamo da tanto tempo. Siamo sul mercato da decenni, con ricerca, passione e amore per il mestiere". Un mestiere che "una volta era solo artigianale. Adesso, invece, è manageriale. Siamo state in grado di adattarci ai tempi. Attraverso il network, mettiamo a disposizione dei più giovani, che vogliono rimanere sul mercato a lungo, la nostra esperienza".