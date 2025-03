’La via del freddo’ per Sodini. Conferenza per conoscersi meglio

Il freddo non è un nemico da temere, ma un’opportunità di crescita personale e salute. Si tratta di un appuntamento di approfondimento a tema, che si terrà domenica alle 15.30 negli spazi della struttura ricettiva ‘Il fiore delle valli’.

Una conferenza di Daniele Sodini, guru del metodo ‘La via del freddo’, per imparare a controllare l’esperienza del freddo. Quante volte ci è stato detto che il freddo fa ammalare, che è qualcosa da evitare a tutti i costi? Eppure, la realtà potrebbe essere diversa. Cos’è davvero il freddo e come può cambiare la nostra vita?

Queste e altre domande saranno al centro della conferenza ‘la via del freddo’, un’occasione unica per scoprire come questa potente risorsa possa diventare uno strumento di evoluzione e benessere. "Nella vita hai due possibilità: ripeterti o evolverti". Questo il messaggio che accompagnerà l’incontro, un invito a connettersi con le proprie potenzialità interiori.

"Se hai sempre delegato la tua salute – scrivono gli organizzatori dell’evento – alla sorte o ai farmaci, è il momento di prendere in mano la tua vita. In questa serata, apprenderai come il freddo possa diventare una porta per la consapevolezza e il miglioramento continuo". Prenotazione obbligatoria al 348-0318947.