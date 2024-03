Ladri in azione nel parcheggio Lidl

Mentre veniva tagliato il nastro del nuovo supermercato Lidl in via Ungarelli, i predoni dei parcheggi erano già in azione. Due auto sono state saccheggiate con la solita tecnica. I ladri hanno infranto il finestrino anteriore delle vetture, poi con la mano hanno raggiunto la maniglia per aprire lo sportello. Una volta all’interno dell’abitacolo hanno saccheggiato le macchine di tutto ciò che avesse un valore. Neanche il giorno dell’inaugurazione della Lidl, i malviventi hanno lasciato in pace il posteggio. Finora i predoni non sono stati presi, ma si parla dia almeno una ventina di furti. Il luogo preferito dai malviventi per settimane è stato il centro commerciale ’Il Castello’, ma grazie agli addetti di Securfox le razzie si sono attenuate. Anche se l’altro giorno nel posteggio dell’ipermercato sono di nuovo entrati in azione svuotando un abitacolo. Il tutto nonostante la vigilanza giri in bicicletta l’enorme parcheggio. I ladri, però, riescono sempre a dileguarsi in pochi secondi. Probabilmente c’è un palo che avverte il complice prima che arrivi la vigilanza. In ogni caso , continuano i furti e ora i ladri sembrano avere ampliato il loro raggio d’azione arrivando anche alla Lidl proprio nel giorno dell’inaugurazione. Per evitare le razzie, è meglio evitare di lasciare borse e altri oggetti personale in auto.

m.r.