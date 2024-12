L’assessore Mari confermato in Cda: "Impegno per la costa"

L’assessore al Turismo di Comacchio Emanuele Mari è stato confermato nel Consiglio di amministrazione di Destinazione Turistica Romagna. Assieme a lui, a rappresentare il territorio provinciale, sono l’assessore di Ferrara Matteo Fornasini (confermato) e il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi quale new entry. Le votazioni per il rinnovo del Cda si sono svolte giovedì al palazzo della Provincia a Rimini, e hanno visto la conferma alla presidenza per i prossimi tre anni del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Nell’occasione è stata presentata all’assemblea la nuova assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni. Mari, a margine della seduta, ha espresso un ringraziamento al presidente della Provincia per aver riproposto il suo nome per il Cda e all’assemblea per averlo votato: "Garantisco il massimo impegno per portare avanti i programmi in essere e già proficuamente attuati così come nuove progettualità rivolte al territorio di Comacchio e a quelli circostanti, in piena sintonia e sinergia con la Destinazione Turistica Romagna". In un comprensorio territoriale costituito da 110 chilometri di costa, da città capoluogo di provincia e numerosi borghi storici dell’entroterra, "il nostro Comune – prosegue Mari – svolge un ruolo decisivo con le sue 2.100.000 presenze turistiche del 2024 e collocandosi tra le migliori località per crescita percentuale di presenze dal 2019, ultima stagione pre-pandemica, ad oggi: numeri sui quali è ovviamente mia intenzione continuare a lavorare".

v. f.