Lupo, le regole sull’abbattimento. E come riconoscere i pericoli

Sulla presenza del lupo e gestione delle specie invasive, si è svolta una serata informativa con la polizia provinciale. Alla sede della Pro Loco di Masi San Giacomo, l’incontro era intitolato "Presenza del lupo: come comportarsi", promosso dal Comune. Relatrice della serata la dottoressa Roberta Artioli, Comandante della Polizia Provinciale, che ha illustrato al pubblico le corrette modalità di convivenza con il lupo appenninico e le strategie di gestione delle specie invasive nel nostro territorio.

Recentemente, a causa dei danni subiti dagli allevatori nelle zone montuose, ove l’animale è più diffuso rispetto al nostro territorio, è stato declassato a specie protetta, categoria che ne permette, in casi specifici l’abbattimento selettivo. Questo riguarderebbe un numero limitato di esemplari, dal 3 al 5% su un totale stimato di circa 3300 lupi presenti in Italia, e non si tratterebbe di caccia libera, ma di interventi strettamente regolati. Tre le condizioni necessarie per procedere con l’abbattimento selettivo: aver installato reti di protezione adeguate; essere dotati di cani da guardiania; aver subito danni ingenti.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione, con alcune semplici regole: non lasciare cibo nei pressi delle abitazioni; tenere i cani al guinzaglio e al sicuro; mantenere la distanza dai lupi, senza disturbarli; non fare rumore in caso di avvistamenti; evitare di inseguire i lupi, anche in auto.