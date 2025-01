Mercatini natalizi in piazza e befana dei vigili del fuoco

Un weekend di appuntamenti a Portomaggiore per le famiglie del territorio e per i loro piccoli. Oggi in Piazza Giovanni XXIII e Piazza Umberto I, dalle 10, ci sarà l’apertura dei Mercatini Natalizi. Non solo. Dalle16 in piaza Umberto I si terrà l’iniziativa a cura del Comitato genitori dell’Istituto comprensivo di Portomaggiore. Di seguito alle 20,30 in piazza Umberto I si svolgerà “ Arriva la Befana” a cura dei Vigili del Fuoco di Portomaggiore. Ci sarà la distribuzione delle calze dalle 20 alle 22. Domani al centro Le Contrade APS alle 15.30, si terrà la merenda sfiziosa e a seguire il tombolone. A Sandolo, sempre domani dalle 19 si terrà “Arriva la Befana” con la distribuzione di calze e doni ai bambini e ricco buffet per tutti.