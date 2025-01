Merce taroccata: sequestro per 47mila euro

Per le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, Il comandante Paolo Claps ha un bilancio dell’anno appena passato. Questi i dati. La Centrale operativa ha gestito più di 2.700 richieste di intervento, segnalazioni o informazioni. La Polizia Edilizia ha effettuato 138 controlli, 7 le denunce all’autorità giudiziaria, mentre i controlli di natura ambientale sono stati 380. Incisivo il contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, rilevato grazie alle tecnologie. I controlli hanno permesso di accertare 75 violazioni amministrative e 4 denunce penali. Dati in diminuzione rispetto al 2023 grazie all’intensa attività svolta. Sicurezza stradale: 1.900 servizi di pattuglia, oltre 2.500 veicoli e 2.600 persone controllate. 17 le patenti ritirate e 26 i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. A questi controlli, si sono affiancati gli incontri nelle scuole per l’educazione stradale e la sensibilizzazione dell’importanza del rispetto delle regole nelle future generazioni. L’attività di Polizia Commerciale è stata particolarmente intensa. Complessivamente oltre 550 i controlli effettuati che hanno portato a 2 denunce penali a carico dei titolari di attività. Significativi gli interventi all’interno delle aree di mercato e nelle zone a traffico limitato dei nostri Lidi. Nel corso dei servizi effettuati, sono stati 17 i sequestri penali e amministrativi di merce con marchio contraffatto per un valore di 47mila euro.