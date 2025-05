Mondiali di Rally Aereo 2024: Ferrara accoglie l'evento dopo 26 anni

Tornano in Italia dopo 26 anni i Mondiali di Rally Aereo e lo fanno scegliendo l’aeroporto di Ferrara per la sua posizione strategica, a pochi passi dal cuore della città. L’evento alla sua 24ma edizione, vedrà arrivare a Ferrara una sessantina di equipaggi da tutto il mondo, dal 30 agosto al 7 settembre, ed è stato presentato di recente in Comune. "Ho la paternità della proposta – ha detto Stefano Arcifa, presidente nazionale dell’Aeroclub d’Italia – perché quello di Ferrara è un aeroporto a misura di questo genere di attività sportiva, vicino alla città, ottima ricettività per gli equipaggi e tutti coloro che li seguono. Aeroporto cosiddetto ‘minore’ sul quale il Comune sta lavorando alla riqualificazione, iniziativa che dovrebbe fungere da modello a livello nazionale in quanto questi aeroporti possono diventare motori di sviluppo per le comunità locali, portando persone da tutto il mondo e con un’elevata capacità di spesa". E si torna sul Mondiale. "Nell’aeroclub di Ferrara abbiamo trovato una base solida con cui lavorare – ha spiegato Filippo Papale, direttore di gara del mondiale – arriveranno equipaggi da tutto il mondo: Europa, poi Sud africa, Cile, Cina. Faranno gare andando da un punto all’altro, prove speciali e di atterraggio di precisione, sfruttando tutto lo spazio aereo". E il presidente dell’Aeroclub Ferrara, e assessore, Stefano Vita Finzi Zalman. "Siamo onorati di ospitare questo evento che rappresenta un’opportunità straordinaria perché non si tratta soltanto di un evento sportivo ma è anche occasione di far conoscere la nostra città ad appassionati di volo e non solo, di tutto il mondo – sono le sue parole –. Oltre agli equipaggi infatti, ci saranno accompagnatori e personale, stimando centinaia di persone che resteranno a Ferrara per una settimana, pernotteranno e visiteranno la città". "Questo evento rappresenta una vetrina per la città – ha sottolineato l’assessore Francesco Carità – La scelta di Ferrara per un evento di tale portata è un riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni per valorizzare il territorio. L’evento coincide inoltre con i 30 anni del riconoscimento ufficiale della città e con l’importante investimento di riqualificazione dell’aeroporto".

Laura Guerra