Natale a Comacchio. Tornano i Burattini e la Bottega di Geppetto

Nell’ambito della rassegna ‘I Colori del Natale’, il 21, 22, 26, 28, 29 e 31 dicembre (sempre alle 16.30) l’Antica Pescheria a Comacchio si trasformerà anche quest’anno nella Bottega di Geppetto, ospitando I Burattini di Massimiliano Venturi e, il 29 dicembre, I Burattini della compagnia GAD Città di Ferrara, pronti ad offrire spettacoli sempre nuovi e originali, realizzati in occasione delle festività. Non mancherà il "Natale in piazza", che sarà itinerante nel centro storico e proporrà quattro spettacoli (alle 15.30): il primo, domenica, vedrà protagonista La combriccola dei Lillipuziani con "I Nanetti Furbetti", poi, il 26 dicembre, sarà la volta di Banda Vinaccia con "Via con il ventooo". Il 29 dicembre toccherà a Jump_it con "Folletti a tutto gas", mentre il 31 dicembre All’InCirco proporrà "Sua Altezza e il Musico".