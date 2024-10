Note e sapori d’autunno, così parte il programma. Alla regia Ferrara cambia

Dalla gastronomia al ricordo di Vancini e Matteotti, ai libri di Marattin e Veneziani. Si tratta di alcuni dei temi al centro del programma di iniziative promosso dall’associazione ‘Ferrara Cambia’, presieduta da Andrea Maggi, che ha presentato ieri mattina, al bar ‘centro storico’, gli incontri dei prossimi due mesi.

"Il nostro intento è quello di promuovere appuntamenti – ha spiegato Andrea Maggi – che siano trasversali andando oltre gli orientamenti politici. La nostra associazione si è costituita cinque anni fa ed ha al momento 120 soci, numero che è in crescita. Ferrara Cambia s’impegna in diversi ambiti da quello della solidarietà agli eventi culturali". Sull’ipotesi che il progetto sfoci in un soggetto politico, Andrea Maggi spiega: "Al momento non lo sappiamo, ma non mettiamo limiti". Il programma inizia domani, alle 20, a Palazzo Racchetta con ‘Note e sapori d’autunno’, cena con piatti stagionali con accompagnamento musicale. Si prosegue con altri quattro appuntamenti ad ottobre. L’11 alle 18 al chiostro di San Paolo incontro ‘longevità un valore da proteggere’ a cura di Giancarlo Bechicci con Elisa Stefanati. Il 21 dalle 20.45 al circolo dei negozianti, serata dedicata al regista ferrarese Florestano Vancini, proiezione del film ‘Amore amaro’, presenti la figlia Gloria Vancini e Paolo Micalizzi. Poi il 25 incontro con Maria Rita Parsi, psicologa e volto noto della tv, a cura di Ruggero Osnato e Elisa Stefanati. A completare il mese il 28 alle 18 all’istituto di cultura casa ‘Giorgio Cini’, incontro su Giacomo Matteotti con i professori Andrea Baravelli e Francesco Tundo, a cura di Giuseppe Ucci, patrocinato dalla Fondazione Giacomo Matteotti di Roma.

A novembre quattro incontri. L’8 alle 18 in libreria ‘Il Libraccio’ presentazione del libro del parlamentare Luigi Marattin ‘La missione possibile. La costruzione di un partito liberal-democratico e riformatore’, a cura di Filippo Maggi e Annalisa Bilotta. Il 14 alle 17 al chiostro di San Paolo incontro su ‘intelligenza artificiale e futuro della mobilità’, con Enrico Al Mureden e Guido Calabresi, a cura di Giuseppe Ucci. Si passa al 20 alle 11, in Camera di Commercio, con l’incontro su ‘Catastrofi naturali: soluzioni di protezione disponibili-fattori di rischio e forme di tutela per consumatori e famiglie’, in collaborazione con Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e Lega Consumatori. A cura di Enrico Scarazzati, vice presidente nazionale della Lega Consumatori, e Giancarlo Bechicchi. Il 30 novembre alle 17.30 con lo scrittore e giornalista, Marcello Veneziani, presenta il libro ‘Senza eredi’. Il programma si chiuderà il 3 dicemebre alle 17 con il volume di Livio Zerbini ‘La forza di Roma antica. Un modello per l’Italia di oggi’. Mario Tosatti