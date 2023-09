Operatore Informatico a Comacchio: Corsi Gratuiti per Ragazzi 15-18 Anni

Oggi alle 17, al Palazzo Vescovile in via Edgardo Fogli a Comacchio, Aeca presenterà il nuovo corso gratuito IeFP di Operatore Informatico a Comacchio rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni per l’anno scolastico 20232024, approvato dalla Regione. "Come Aeca – dichiara il presidente dell’associazione Giuseppe Pagani – lavoriamo da oltre 40 anni per formare e accrescere le competenze professionali delle persone e a Comacchio, attraverso un percorso nell’ambito informatico, non solo vogliamo affrontare una nuova sfida, ma dare il nostro concreto apporto al territorio attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa professionale".