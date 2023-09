"Ospedale, non ci saranno chiusure"

La voce dei primari per affermare, documentare, attestare l’eccellenza del pronto soccorso e di tutti i reparti dell’ospedale di Cento. "Basta con il dire che chiudiamo – è stata in sintesi la voce corale dei professionisti – . Non c’è alcuna flessione ma ci sono servizi in crescita basati su dati reali". Numeri ad indicare un impegno quotidiano per i pazienti e gli investimenti della direzione generale sul Santissima Annunziata a confermarne il valore. Era gremita di cittadini, ieri sera, la Sala dell’identità civica di palazzo del Governatore in occasione dell’Audizione della direzione generale, su Pronto soccorso e Punto nascite, indetta dalla Commissione Ospedale. Ne sono emerse le "certezze sul Pronto Soccorso di primo livello" e le difficoltà per un punto nascita che, come ha ripetuto il direttore Sanitario Emanuele Ciotti "Purtroppo – ha detto - per questione di risorse non riusciamo a garantire gli standar minimi almeno fino al 31 dicembre". Per i vertici della sanità occorre guardare al Santissimo Annunziata nella sua globalità: "L’azienda in questo momento sta puntando tantissimo sulla sanità centese – ha insistito la direttrice del Distretto Caterina Polmonari - . Abbiamo l’obbligo di leggere i bisogni del territorio". A riprova i dati: "Abbiamo consegnato un cantiere di 195 mila euro per il pronto soccorso e fatto un investimento di 3 milioni e 80 mila euro per la palazzina della chirurgia nel secondo piano – ha aggiunto - , 7 milioni e mezzo di euro saranno dedicati al completamento del corpo F, al rifacimento della facciata e all’adeguamento degli impianti. Abbiamo investito in attrezzature. Sono numeri importanti – ha sottolineato - che ci dicono quanto stiamo investendo nel territorio". Dal primario del Pronto Soccorso Daniele Cariani le rassicurazioni: "Abbiamo le performance migliori sulla riduzione dei tempi di trattamento dei codici di bassa intensità – ha spiegato – . Il mantenimento del pronto soccorso di primo livello è una certezza. Dall’inizio dell’anno abbiamo trattato 15 mila pazienti e arriveremo ai 23 mila all’anno". Servizi eccellenti per la parte ambulatoriale e prenatale sono stati messi in evidenza da Fabrizio Corazza, primario del reparto di ginecologia: "Abbiamo ambulatori pieni – ha detto – nessuna donna viene lasciata sola, dalla diagnostica, agli screening. Abbiamo fatto 861 interventi in sala operatoria e 600 day hospital. Ma la natalità è in decremento costante non solo a Cento".

Claudia Fortini