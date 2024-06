Pari tra i due Perelli. Si torna a votare

TRESIGNANA

Sfida all’ultimo voto a Tresignana, tanto che alla fine il risultato è stato un pareggio. Un risultato clamoroso, pertanto si tornerà a votare tra due settimane per decretare il vincitore tra i due Perelli. Addirittura nel pomeriggio sembrava che Mirko Perelli avesse vinto con un solo voto di scarto su Laura Perelli, poi si è andati al riconteggio con una sorprendete parità.

Nella precedente legislatura era stato vicesindaco di Tresigallo, poi sconfitto da Laura Perelli, infine il colpo di reni nell’ultima tornata elettorale, riuscendo a rimontare.

Il candidato sindaco di "Tresignana Cambia" ha totalizzato 1.717 voti, così come la principale contendente Laura Perelli con la sua lista civica "Tresignana prima di tutto". Infine Paola Marchi di "La voce di Tresignana" si piazza al terzo posto, con 105 voti.

"Sono molto contento del risultato – commenta Mirko Perelli – non nego che se avessi vinto lo sarei stato di più, ma ci sono tutte le possibilità per farlo al ballottaggio. In fin dei conti a Tresigallo ho vinto in tutte le sezioni, a Formignana c’è stata una bella rimonta, segno che c’è voglia di cambiamento dopo la delusione della giunta uscente. Questo mi spinge a un ulteriore sforzo per convincere gli indecisi a impegnarsi per dare una svolta. La lunga corsa cominciata qualche mese fa ha dato i suoi frutti, ma non è finita".

f.v.