"Pesci nelle risaie, vantaggio per il raccolto"

È stato Mauro Tonello, imprenditore e presidente della Società Italiana Sementi, a spiegare come sia possibile un’agricoltura sostenibile, una sfida che attualmente coinvolge circa 400 ettari dei 3.600 coltivati a riso nel Comune di Codigoro. Il suo progetto si chiama ‘Il pesce amico del riso’. "In ogni ettaro di riso coltivato vengono inseriti degli avannotti, piccoli pesci quasi scomparsi nel nostro territorio – ha detto Tonello durante l’evento ‘Il prodigio del riso’, ieri a Pomposa –. Ormai giunti al terzo anno di applicazione, stiamo riscontrando ottimi risultati". Nelle risaie, oltre al riso, si sviluppano infatti tinche e altri pesci dalle caratteristiche molto delicate. Un segnale di pulizia dell’acqua e di terreni in ottima salute. Condizioni che permettono al riso di crescere in maniera ottimale. "Tra i vantaggi della risipiscicoltura – ha aggiunto – c’è anche la lavorazione blanda dei terreni, poiché non è prevista l’aratura, con minore diffusione di metano nell’aria e un minor rilascio di anidride carbonica. L’essiccazione è effettuata con essiccatoi a gas o con Hvo, un tipo di gasolio completamente vegetale, che abbatte sino al 99% le immissioni di anidride carbonica". Intrapreso anche uno studio per vedere quale tra la bruciatura delle paglie o le lavorazioni che si eseguono in alternativa alla combustione "sia la meno inquinante". La catena di supermercati Lidl, a quanto si apprende, ha raggiunto un accordo attraverso il quale verranno sostenuti i costi degli studi del progetto ‘Il pesce amico del riso’. Infine il sindaco Alice Zanardi ha ricordato come il riso sia "una risorsa preziosa e strategica".

cla. casta.