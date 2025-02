Preso a sassate il distributore Agip. Danni ingenti

Presa a sassate e messa fuori uso da ignoti vandali. Questa la sorpresa domenica scorsa al distributore Agip di via Ferrara, a Portomaggiore. Sono finite fuori uso delle pompe di benzina e diesel, ora contrassegnate dal nastro bicolore. "E’ l’ennesima prova di quanto sia peggiorata la situazione a Portomaggiore per quanto riguarda la sicurezza", è l’amara considerazione del nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia, Roberto Badolato. Il distributore di via Ferrara da alcuni funziona solo con il self service, è quindi incustodito e questo ha reso più semplici agli autori di questa stupida bravata di agire indisturbati, sebbene la strada sia illuminata e contornata da abitazioni e attività commerciali e artigianali. Un atto vandalico spregevole che probabilmente è stato messo a segno da dei ragazzini.

f.v.