"Puntiamo a una caccia più sicura. Impegniamoci tutti insieme"

COMACCHIO

Sensibilizzare alla sicurezza chi pratica attività venatoria, per scongiurare pericoli per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente. Un aspetto imprescindibile per la lista civica Libera Comacchio che, anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, ha deciso di intervenire sull’argomento. "La caccia per molti non è propriamente uno sport, ma una filosofia di vita e nonostante si abbia passione, amore e stima per questa attività molto antica si deve avere sempre presente anche il rispetto per sé stessi, per gli altri e per l’ambiente che ci circonda. D’altronde la caccia non è un gioco – afferma il coordinatore di Libera Comacchio, Vito Troiani (foto) -. Purtroppo siamo tutti al corrente del numero elevato di eventi drammatici, più o meno gravi, che ad ogni stagione venatoria si verificano. La soluzione non è nel sospendere, anche se solo per qualche giornata, ma, sarebbe utile, sensibilizzare ancor di più chi si avvicina a questo mondo. Prevenzione e sicurezza sono gli unici elementi in grado di garantire una diminuzione degli incidenti di caccia che troppo spesso costano la vita o la salute degli appassionati". Ma c’è anche un altro aspetto, sempre legato alla sicurezza: "Noi di Libera Comacchio siamo stati interpellati da alcuni residenti sulla pericolosità che si presenta cacciando in prossimità di abitazioni – prosegue Troiani -. Nonostante dovrebbe essere chiara la regolamentazione sulle dovute distanze vicino alle case abitate, spesso la distanza massima consentita non basta a non creare disagi. Abbiamo ricevuto segnalazioni di residenti dalla zona di Volania e San Giuseppe che denunciano situazioni al limite: pallini nei propri giardini, vicino alle finestre e, in alcuni casi, la rabbia da parte dei residenti li ha portati quasi allo scontro fisico, oltre che verbale, con alcuni cacciatori". Per Troiani, se una persona non rispetta le norme che regolano l’attività venatoria va condannato e sanzionato, ma non deve essere l’intera categoria a subire conseguenze: "Dunque chiediamo, laddove dovessero presentarsi situazioni pericolose, di contattare subito gli organi competenti, in primis polizia provinciale o carabinieri forestali, e al contempo sollecitiamo una maggiore sorveglianza da parte degli organi competenti".