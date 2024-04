Raccolta firme di Coldiretti per difendere gli agricoltori

Gentile lettore, mi scuso per aver tagliato in alcune parti la sua bella lettera ma le esigenze di spazio, ahimè, non lasciano molti margini. I problemi che suo padre pone durante le vostre chiacchierate sono reali e di grande attualità e la politica, dopo anni di disinteresse o provvedimenti tampone, sta affrontando, soprattutto a livello europeo (vero centro decisionale per l’agricoltura, ma non solo), i nodi posti da chi lavora nei campi. Se vuole fare qualcosa di concreto, magari coinvolgendo anche amici e conoscenti, segnalo una iniziativa che lancia oggi Coldiretti Ferrara. Parte infatti la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, che l’associazione ha lanciato dopo le attività di presidio al Valico del Brennero, per sostenere in via legislativa la precedente proposta di legge che impone l’obbligo dell’indicazione dell’origine per tutti gli alimenti, sia freschi che trasformati, da sottoporre al nuovo Parlamento Europeo che si insedierà nei prossimi mesi. Per la sottoscrizione dell’iniziativa - che tende proprio a difendere il reddito degli agricoltori e la salute dei cittadini - occorre presentarsi con carta di identità o passaporto in corso di validità. Si potrà firmare in ogni giornata di apertura dei Mercati Campagna Amica Coldiretti (oggi in via Montebello 43 - dove, tra l’altro, si terranno varie iniziative molto belle - e in via Ortigara, 15), negli agriturismi di Campagna Amica, in tutti gli uffici di Coldiretti e nelle occasioni che saranno presto pubblicizzate.