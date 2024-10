Alluvione tra Argenta e Campotto: com'è la situazione oggi

Ferrara, 26 ottobre 2024 - Il dramma di Campotto. La zona alluvionata che si trova nel comune di Argenta, in provincia di Ferrara, è completamente sott’acqua da diversi giorni. Il maltempo qui ha picchiato violentemente e, a causa della rottura dell’argine del fiume Idice (uno squarcio di oltre 50 metri) tra sabato e domenica scorsi, l’acqua ha inondato tutti i campi e l’area circostante.

Il sindaco di Argenta Andrea Baldini è sul posto insieme ai tecnici, al personale del Consorzio di bonifica renana e della Regione Emilia Romagna per cercare di far tornare la situazione alla normalità, anche se come spiega lo stesso sindaco in un post sui social “serviranno settimane” per scolare l’ingente quantità d’acqua che ha ricoperto l’area.

Impressionante la strada provinciale 47, che porta verso Molinella, scomparsa nell’acqua. Drammatica la situazione dell’antica Pieve di San Giorgio, monumento storico costruito nel 567 e prima testimonianza della cristianità in provincia, che rischia di affondare. Anche le attività produttive della zona hanno subito danni incalcolabili: l’agriturismo ‘Agrilocanda Val Campotto’ è stato letteralmente inghiottito dalle acque, mentre l’apiario ‘Valli di Argenta’ con la sua produzione biologica del ‘Miele del Casetto’, su 74 ettari di terreno, è stato spazzato via.