Scortichino, un nome per il ponte. Un’anziana raccoglie le firme

Una petizione, con una raccolta di firme, per chiedere di intitolare il ponte che attraversa il Canale Diversivo a Scortichino a Franco Calogero, il medico condotto, che dal 1931 al 1966, nell’ambulatorio della sua casa, proprio accanto al ponte, ha curato con grande dedizione tutti. Un uomo che è rimasto nel cuore di tante persone. Da ieri Carla Zucchini sta raccogliendo le firme: "Dedicava tutto sé stesso al paese – racconta Carla - curava tutti, ricchi e poveri indistintamente senza chiedere nulla". Storie di vita che si incontrano sulla vita di questa medico e che lanciano un segnale, una proposta, perché il suo nome resti indicato e inciso su un ponte che attraversa la storia fino a nostri giorni. "La mia era una famiglia di contadini – ricorda Carla Zucchini - Abitavamo proprio nel fondo agricolo dietro la villa del dottor Franco Calogero. Ricordo la sua grande umanità verso tutti i suoi pazienti". Calogero è stato medico condotto ininterrottamente dal 1931 al 1966. Prima c’erano soli medici che restavano appena un anno e poi andavano altrove. La frazione di Scortichino con lui, era diventata il cuore pulsante di un angolo di cure e di umanità. In molti raccontano infatti che, anche durante la guerra, il medico, non si tirava indietro quando c’erano da curare feriti di entrambi le parti, partigiani o fascisti, lui curava chiunque ne avesse bisogno. Una dedizione alla persona, nel rispetto umana, che l’ha caratterizzato per tutta la vita. Ecco dunque una petizione che ne vuole portare alla luce la storia. "I cittadini di Scortichino - si legga - chiedono all’amministrazione comunale di intitolare il ponte allo scomparso dottor Franco Calogero. Ha esercitato con scienza e conoscenza il suo lavoro in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità e si è sempre reso disponibile a dare assistenza a tutti i cittadini senza distinzione alcuna. Per onorarne la memoria - si legge - riteniamo giusto mantenere un ricordo del suo operato"- E da ieri le firme si susseguono.

Claudia Fortini