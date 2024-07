Scuola Marchesi a prova di sisma: "Con i lavori elementari più belle"

Sono in una fase cruciale i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria "Marchesi". La ditta Govoni Costruzioni, infatti, ha messo mano al consolidamento dei solai del piano primo e al rifacimento delle pavimentazioni nelle aree oggetto di intervento.

L’opera è inserita nel "Rigenera Copparo 03: riqualificazione della scuola elementare O. Marchesi", che prevede interventi di riqualificazione delle facciate e appunto di consolidamento strutturale, finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo cantiere è strutturato su più fasi, per consentire il pieno funzionamento del plesso.

La prima, completata nell’estate 2023, ha visto il consolidamento e il rinforzo di murature con intonaci a base di calce, armati con reti in fibra di carbonio. La seconda, che sarà realizzata durante i mesi di chiusura estiva di quest’anno e del 2025, consiste nel consolidamento del solaio centrale mediante la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato, connessa alle pareti perimetrali con connettori metallici, con l’obiettivo di garantire all’intero fabbricato scolastico maggiore rigidezza e resistenza in caso di sisma. "Rigenera Copparo 03" renderà la primaria, oltre che più bella, soprattutto più sicura per i nostri bambini – afferma il sindaco Fabrizio Pagnoni –. Si tratta di un edificio storico, che l’anno prossimo festeggerà i 120 anni dall’inizio della costruzione".

v.f.