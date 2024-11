Sistemati i pannelli caduti dal soffitto. La nuova scuola pronta a inaugurare

I bambini sono già settimane che sciamano all’interno della nuova scuola Don Giovanni Minzoni, costruita in pieno centro in via XVIII Aprile, mentre l’inaugurazione ufficiale sarà domenica 24 novembre alle 10. E’ la data fissata dall’amministrazione Baldini, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini, per far conoscere agli argentani la nuova struttura scolastica ricostruita dalle ceneri dopo che quella precedente aveva vistose lacune, con infiltrazioni continue. All’apertura dell’anno scolastico, il 6 ottobre erano presenti il sindaco di Argenta Andrea Baldini e gli assessori Monica Malagolini e Sauro Borea, che hanno delega rispettivamente a Istruzione e Lavori Pubblici, che saranno sicuramente in prima linea anche il 24 novembre.

In quell’occasione il sindaco Baldini disse che "negli occhi di studenti, insegnanti e genitori ho visto la felicità di tornare nel posto dove cresciamo insieme. Un’emozione speciale, davvero, è stata vedere le classi prime entrare nella nostra nuova scuola ad Argenta". Emozione che si rinnoverà domenica 24 per la nuova scuola primaria, la più importante opera realizzata nella scorsa legislatura, anch’essa guidata da Andrea Baldini, un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro. All’interno della scuola sono in corso le operazioni per completare la nuova struttura, le finiture. Nei giorni scorsi, proprio il giorno in cui entravano nelle aule le classi che inizialmente erano rimaste escluse, c’era stato l’episodio negativo del distacco di alcuni quadrotti in materiale ultraleggero del controsoffitto, per fortuna senza ripercussioni per i bambini, se non un danno di immagine. Si è trattato di imperizia delle maestranze dell’azienda aggiudicataria dell’appalto, cui è stato chiesto conto da parte del comune di Argenta e ad ogni modo non avrà ripercussioni sulla cerimonia di inaugurazione. Dunque nessun rinvio, il problema è stato risolto il giorno stesso.

La nuova primaria è una scuola sicura, sostenibile, bella; a breve sarà realizzata anche la mensa scolastica, che sorgerà dove prima c’era la palestra. Quest’ultima è già stata demolita, tra breve partiranno i lavori. Risolti quindi a tempo di record i problemi strutturali del plesso che avevano sollevato polemiche ma fin da subito il primo cittadino aveva spiegato che i ragazzi al momento della caduti dei pannelli molto leggeri, secondo la ricostruzione del Comune, era all’interno delle classi. E che dopo il piccolo incidente fuori programma, era intervenuti i tecnici dell’azienda appaltatrice. In pratica il problema era dovuto a delle viti subito risolto. In ogni caso la struttura, dopo i ritardi nella costruzione, rappresenta un plesso moderno realizzato con investimenti importanti per rispondere all’aumento degli alunni dei prossimi anni.

Franco Vanini