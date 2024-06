Strade di sangue. Travolto in bicicletta . Addio a Bertelli, ex politico e scrittore

Ha lottato con tutte le sue forze per una notte e un giorno. Alla fine, però, il suo cuore non ha retto. Troppo gravi le ferite riportate in quell’incidente avvenuto martedì sera in corso Isonzo quando, in sella alla sua bici, è stato travolto da un’auto. Marcello Bertelli aveva 86 anni e nella sua vita aveva spaziato in molti ambiti, dal sociale alla cooperazione passando per la politica, l’agricoltura e la scrittura di saggi sulla storia del territorio. Ricoverato a Cona da martedì sera in condizioni disperate, si è arreso nella notte tra ieri e mercoledì. Sull’accaduto la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e indagato l’automobilista che lo ha investito.

La notizia della morte di Bertelli, nato a Migliaro e storico direttore di Confcooperative, ha suscitato cordoglio e sconcerto nei tanti che lo conoscevano. Tra i primi a dedicargli un pensiero il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi ("Marcello riposa in pace") e il presidente del Consorzio di Bonifica pianura di Ferrara Stefano Calderoni. "Caro Marcello, il destino è stato cinico – scrive su Facebook –. Ci vedemmo e mi chiedesti un aiuto per dare alla luce la tua ultima opera storiografica. Mi ricordo ancora le tue parole: ‘Sono vecchio, e vorrei che questo libro fosse il mio testamento’. È stato così, drammaticamente. Avevi 86 anni, ma una lucidità e una freschezza intellettuale invidiabili. Non scorderemo mai la tua straordinaria gentilezza".

Parole commosse anche da Confcooperative. "Caro Marcello – si legge in una nota –, per il movimento cooperativo sei stato tra i protagonisti che lo hanno fatto crescere, rimanendo attento ai nostri principi, con il garbo e la franchezza che ti hanno contraddistinto. La tua testimonianza rimane nelle nostre attività quotidiane e rimarrà nei ricordi futuri per i tuoi generosi e gentili insegnamenti". Un minuto di silenzio è stato rispettato ieri a margine dell’inaugurazione dei nuovi uffici di Coldiretti in omaggio al socio scomparso, una tragedia che ha "segnato di mestizia" quella che avrebbe dovuto essere una festa.

Marcello Bertelli si era laureato in chimica a Unife. Gran parte della sua vita è stata dedicata all’agricoltura e alla cooperazione, prima come vice direttore della federazione provinciale Coltivatori diretti poi, per vent’anni, come direttore di Confcooperative. Esperto di vini, ha conseguito il diploma di sommelier e frequentato un master in Enologia a Piacenza. Per dieci anni ha presieduto Casa Serena. All’instancabile attività nel sociale affiancava la passione per la storiografia. Il suo ultimo libro è dedicato alla storia del Comune di Fiscaglia. Fu anche politico, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e assessore del Comune di Migliaro.