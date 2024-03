Studenti in visita a Montecitorio: "A fare da cicerone il sindaco"

Il sindaco Davide Bergamini, come ‘Virgilio’, nella doppia veste di parlamentare della Lega e di primo cittadino, mercoledì ha accompagnato gli studenti ad una visita a Montecitorio. Si sono svegliati all’alba per prendere il treno, hanno camminato respirando millenni di storia, di bellezza, antica e sempre nuova visitando Roma. Poi l’ingresso in Parlamento. Sono una trentina di studenti sia della scuola secondaria di Vigarano Mainarda del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e dell’Istituto comprensivo di Terre del Reno. Sono stati accompagnati dai docenti Elisabetta Rossetti, Raffaele Gentile e Vincenzo Fertitta.

"Ho prenotato la visita lo scorso anno – spiega Bergamini - per condividere con i giovani della nostra scuola l’esperienza che ogni giorno vivo da parlamentare, per far conoscere loro la storia di questa meravigliosa sede istituzionale ed il lavoro che viene svolto". La visita, durata più di un’ora, condotta da una guida che ha illustrato la storia e l’architettura del Palazzo, si è conclusa con l’ingresso in Aula. "Un’occasione così, quando mai ci ricapita? – dice uno studente percorrendo i lunghi corridoi del palazzo – Essere qui, in questo posto, tutti insieme". "E’ stato emozionante poter assistere ad una seduta insieme a loro – racconta l’assessore alla Pubblica istruzione Daniela Patroncini – ogni tanto mi giravo verso i ragazzi per psservarli. Erano attenti, composti, così giovani dentro un luogo tanto importante, così pieni di speranze e di vita, proiettati verso un futuro che ha assoluto bisogno di loro". Hanno partecipato anche i consiglieri Fabio Altieri e Umberto Gardenghi e gli assessori Ennio Bizzarri e Daniela Patroncini. La seduta si è conclusa con l’annuncio della presenza degli studenti e delle studentesse della scuola che composti, attenti e con un sorriso colmo di soddisfazione hanno lasciato l’aula.Una bella esperienza che ricorderanno anche in futuro e che può insegnare tanto a chi sarà protagonista del futuro del nostro Paese.

cl.f.