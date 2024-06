Sub disperso in mare: ricerche senza sosta nel Ferrarese

Comacchio, 8 giugno 2024 - Ora di apprensione per un sub disperso in mare da ieri pomeriggio nella zona di Comacchio, nel Ferrarese. Le ricerche dei vigili del fuoco continuano con l'ausilio di moto d'acqua, battelli pneumatici di soccorso e del personale Soccorritore Acquatico e Sommozzatori proveniente dai comandi di Bologna, Ravenna e Forlì.

Una corsa contro il tempo. L'uomo non avrebbe fatto rientro da una nuotata al largo, nel tratto di mare che si trova davanti alla spiaggia libera di Lido delle Nazioni, all’altezza del bagno Galattico. L'allarme è scattata ieri sera, poco dopo le 19 dopo che è stata notata a sua roba sulla spiaggia. L'uomo sarebbe uscito in mare indossando una muta da sub e l’equipaggiamento per immersione in profondità.

Per le ricerche dell'uomo dipserso in mare è stato utilizzato anche un elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuco sono subito intervenuti, in campo anche il Nucleo dei sommozzatori di Bologna che ha tentato di fare alcune immersioni. Per le ricerche (che si sono concentrate tra Lido delle Nazioni, dove l’uomo sarebbe entrato in acqua e la zona nord di Lido di Volano, vicino agli scogli) è stato utilizzato anche un elicottero. Per il coordinamento delle attività è stato dislocato anche un mezzo Ucl (Unità di Comando Locale).