Teleriscaldamento: "Ora, Fabbri ed Hera restituiscano ai ferraresi tutti gli extraprofitti"

"Il mio è un atto d’accusa frontale: Fabbri ed Hera restituiscano ai ferraresi i soldi degli extraprofitti generati dall’accordo sul Teleriscaldamento, fatto sulla pelle di imprese e cittadini". Il candidato sindaco di centrosinistra, Fabio Anselmo, incassa il primo applauso della folta platea schierata nella sede elettorale di piazza Cacciaguida. D’altra parte, quello dei rincari, è un nervo scoperto e trasversale. Accanto a lui, oltre a Miranda Manservigi (I Civici) e Arianna Poli (lista Anselmo), siede forse il massimo esperto di queste tematiche che, assieme a Katia Furegatti, ha dato vita alla rete civica contro i rincari del terleriscaldamento: Massimo Buriani, candidato del Pd. "Forse Fabbri non accetta il confronto con me perché noi siamo in possesso di dati che dimostrano come quell’accordo fatto tra Comune ed Hera – scandisce – dimostra chiaramente il fatto che cittadini e imprese ci hanno rimesso tantissimi soldi. La nostra città, pur disponendo di una rete di teleriscaldamento alimentata dalla geotermia (fonte rinnovabile e, dunque, conveniente), ha pagato di più di altre città in cui questa risorsa non è presente. Tutto questo perché il Comune, cedendo tra l’altro oltre mezzo milione alla multiutilty, firmò quell’accordo. I responsabili sono il sindaco Alan Fabbri e l’assessore Alessandro Balboni". A proposito di esempi virtuosi, il candidato del centrosinistra cita l’esempio di Mantova. "In quella città, che non è peraltro dotata della fonte geotermica – analizza Anselmo – il Comune ha ottenuto otto milioni di euro dalla municipalizzata da restituire ai cittadini. La nostra amministrazione, invece, ha permesso questa speculazione, questo prelievo forzoso dalle tasche dei cittadini ferraresi". In cauda (venenum) arriva la puntura sulla proposta di confronto Zonari-Fabbri. "Cara Anna – dice Anselmo rivolgendosi idealmente alla candidata de La Comune – se ti confronterai con Fabbri, chiedigli cosa vuol fare del teleriscaldamento. La Giunta non parla di questi temi, perché le ricadute che ha avuto questo accordo sono state devastanti socialmente, in particolare in un momento di grande povertà energetica". Massimo Buriani, dopo un excursus molto approfondito sulla questione geotermica e sull’addendum applicato in virtù del contratto stipulato tra Comune e multiutility, pone una questione molto interessante. "Le aziende pubbliche quotate in borsa, sono ancora realmente controllate dalla politica?". Un salto indietro nella storia. "Ferrara – spiega il candidato dem – fu una delle prime città in Europa che investì su una risorsa energetica green: la geotermia. Questo dovrebbe essere un elemento di forte competitività e, invece, siamo stati tra le realtà più penalizzate. Nel 2021 ci sono stati dei condomini che hanno pagato addirittura il doppio rispetto alle tariffe normali. Ed è per questo che, come Rete civica, abbiamo denunciato il prelievo forzoso che è stato fatto nelle tasche dei ferraresi. Così come abbiamo denunciato l’assenza di controllo da parte del Comune sull’applicazione dei parametri corretti sotto il profilo tariffario". I rincari sul teleriscaldamento, restano un punto dolente. Una ferita che ancora non si è rimarginata.