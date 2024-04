Tromba d’aria, ecco gli aiuti: "Stanziati 150mila euro"

Sale a oltre 570mila euro il conto complessivo delle risorse anticipate dalle casse comunali in sostegno dei privati cittadini e delle attività produttive colpiti dal fortunale del 17 e del 19 agosto 2022. La Giunta matildea, infatti, ha approvato un’anticipazione di risorse finanziare tramite il bilancio comunale pari a 157.103 euro: fondi che saranno erogati direttamente ai cittadini e alle imprese e che seguono a distanza di pochissimi mesi il precedente analogo stanziamento dello scorso dicembre di 416 mila euro. Ai nuclei familiari, quindi ai privati cittadini, sarà erogato un contributo fino al massimale di 5mila euro per il ripristino dell’abitazione principale finalizzato ad assicurare la fruibilità dell’immobile. Per quanto riguarda invece le attività produttive, il contributo arriverà sino a 20mila euro per consentire alle aziende gli interventi necessari per l’immediata ripresa della capacità produttiva. Dei 157mila euro stanziati per questa seconda tranche di ristori, poco più di 80mila saranno dirottati ai privati cittadini, mentre la restante parte di 76mila andrà a sostegno delle imprese. In questi giorni gli uffici comunali provvederanno quindi all’emissione dei mandati di pagamento. Allo stato attuale, non risultano al Comune ancora trasferite da parte della Regione le risorse necessarie alla liquidazione della seconda tranche dei contributi, venendo quindi a determinarsi una situazione di estrema incertezza sulle tempistiche di pagamento. Per tale motivo, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno e necessario garantire tempi certi di pagamento a supporto delle attività produttive e dei privati cittadini gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell’agosto 2022. Danni a cui i privati hanno dovuto sopperire urgentemente eseguendo lavori per il rientro nelle abitazioni e per la ripresa delle attività. La tromba d’aria del 17 agosto 2022 (tecnicamente: downburst) e i successivi allagamenti del 19 agosto avevano procurato al territorio danni superiori ai 40 milioni di euro tra abitazioni, imprese, agricoltura e patrimonio pubblico. Nei prossimi mesi arriverà anche una terza e ultima tranche di contributi: cittadini e imprese danneggiati dovranno però rendicontare le spese di fine lavori entro il 30 giugno 2024. Il sindaco, Simone Saletti: "Seconda tranche di aiuti concreti agli abitanti del nostro territorio, che siano privati con danni alle abitazioni oppure imprenditori che hanno subito pesanti rallentamenti al prosieguo dell’attività lavorativa ordinaria. Questi contributi consentiranno a tante altre persone di recuperare le spese sostenute per il fortunale. La nostra attenzione al territorio è massima".