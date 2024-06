Un weekend tra motori e passione. In piazza un museo a cielo aperto. E oggi le gare dedicate ai più piccoli

Storia e motori si abbracciano nel cuore della città. Un appuntamento immancabile, una tradizione che si è rinnovata anche quest’anno quella iniziata ieri con Automotostoriche in centro, la kermesse realizzata da Officina Ferrarese con la partnership di Ascom Confcommercio e Comune. Le ‘vecchie signore’ hanno fatto capolino alle 15, con l’esposizione dei circa centoquaranta veicoli storici con una vastissima gamma di marchi rappresentanti dal 1925 ai giorni nostri, mentre alle 18.30 si sono sentiti i primi rombi, con la partenza della vera e propria sfilata in piazza Trento Trieste. Ma non è finita qui. Il cuore motoristico batterà infatti anche nella giornata di oggi, con una iniziativa dedicata ai più piccoli. Nel nome della solidarietà con il Mini Gran Premio Unicef si terrà una gara su automobiline a pedali per i bimbi dai quattro ai nove anni. Dalle 10 alle 12 si terranno le prove, mentre dalle 15.30 alle 17.30 le finali. Anche quest’anno, la kermesse è stata un successo, con tanti curiosi che si sono assiepati in piazza per vedere sfilare le auto storiche. Un connubio, quello tra Ferrara e i motori, che continua a brillare.

"Questa manifestazione – aveva spiegato il presidente del club Officina Ferrarese del Motorismo storico, Riccardo Zavatti assieme al vice, Carlo Grelewski in occasione della presentazione dell’evento – rappresenta una grande tradizione per il nostro club. Abbiamo deciso di svolgerla in queste date oltre un anno fa, ignari della possibilità che ci fossero le elezioni. A ogni modo, non ci sembrava giusto spostarla, perché è un’occasione molto importante sia per noi che per la città". Del resto, come aveva spiegato il presidente provinciale di Confcommercio Marco Amelio, "avere una manifestazione di questo tipo che porta in centro storico moltissimo pubblico, proveniente anche da fuori Regione, rappresenta senz’altro un valore aggiunto". E così è stato. Un’importante vetrina per appassionati e non che ha contribuito ad animare il cuore della città portando in piazza la passione su quattro ruote. Passione che proseguirà anche nella giornata di oggi con uno sguardo ai più piccoli, tra i quali potrebbe esserci, magari, qualche pilota di domani.

