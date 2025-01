Una messa per gli operai della Berco. L’arcivescovo domenica a Copparo

Nella chiesa parrocchiale di Copparo, domenica alle 11, l’Arcivescovo di Ferrara monsignor Gian Carlo Perego celebrerà una Messa per tutti gli operai della Berco di Copparo, al fine di manifestare loro la sua vicinanza e quella dell’intera Chiesa di Ferrara-Comacchio in questo periodo così delicato per le sorti dell’azienda. Il desiderio da parte di monsignor Perego di officiare la messa era stato preannunciato nella conferenza stampa di fine anno e "l’inizio del nuovo Anno giubilare, e in attesa delle prossime decisioni aziendali – viene spiegato in una nota dall’Ufficio Pastorale Sociale, Lavoro, Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio –, è sembrato il tempo più favorevole per questa celebrazione eucaristica, segno di solidarietà e comunione. L’Eucaristia celebrata all’inizio del Giubileo con la comunità copparese ed in particolare con quanti lavorano alla Berco, sarà un’occasione per rianimare la speranza come desiderio e attesa del bene, nonostante l’imprevedibilità del futuro".

L’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, dunque, con questo segno di speranza "intende dare seguito all’ascolto dei lavoratori e al discernimento sulle questioni sociali più urgenti, sentendosi chiamata a manifestare prossimità e attenzione verso le lavoratrici e i lavoratori in difficoltà". Un’attenzione che è stata subito manifestata dopo l’apertura della vertenza che sta interessando il gruppo con stabilimenti a Copparo e Castelfranco Veneto. Per lo stabilimento di via I Maggio è aperta una procedura di mobilità volontaria con incentivo per un massimo di 400 lavoratori che si chiuderà il 16 gennaio. E, frattempo, tra le segreterie provinciali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, Rsu e la Direzione aziendale sono proseguiti gli incontri relativi al contratto aziendale: il prossimo è fissato per la giornata odierna.

Come comunicato dalle organizzazioni sindacali al termine dell’ultimo tavolo, che si è tenuto lo scorso 19 dicembre, le parti stanno valutando varie ipotesi e oggi il confronto andrà avanti. Preoccupazioni per il futuro di Berco e dei lavoratori sono state espresse recentemente in una seduta del Consiglio comunale di Rovigo, dove è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dai capigruppo di opposizione Diego Crivellari del Pd e Palmiro Franco Tosini della Lista civica Democratica inclusiva, in cui viene chiesto a sindaco e giunta a sollecitare l’impegno del Governo.